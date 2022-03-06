Власти Калужской области объяснили отсутствие сахара на полках магазинов

Жалобы в соцсетях опубликовали жители Юхнова.Жители города Юхнов на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на отсутствие сахара в магазинах.

По предположению одной из женщин, торговые сети могут его специально придерживать. Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве конкурентной политики.

- К сожалению, в настоящее время наблюдается повышение спроса на сахарный песок и ряд других продуктов питания, поэтому возможны сбои в поставках, - объяснили в министерстве.

Завезти сахар в магазины обещают в течение нескольких дней. Торговые сети заверяют, что сахара на складах достаточно.

Также чиновники отметили калужанину, который жаловался на стоимость сахара в 70 рублей за килограмм. По данным официального мониторинга, цена в магазине, на который жаловался мужчина, составляет 55 рублей 99 копеек.

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