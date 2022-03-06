В Калужской области 231 человек заболел коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлен 231 новый случай коронавируса. Это минимальный показатель за месяц. Общее количество заболевших выросло до 96 935, сообщили в воскресенье, 6 марта, в федеральном оперативном штабе.
Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1366.
Госпитализированы за сутки 53 человека.
Выздоровели еще 510 пациентов. Всего с болезнью справился 76 374 калужанина.
Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 616 634 жителя Калужской области.
По всей России выявлены за сутки 79 863 случая коронавируса. За весь период - 16 941 656. Госпитализированы за сутки – 8242. Выписаны – 149 060, за весь период – 14 567 976. За последние сутки в стране от ковида умерли 744 человек, за все время – 356 281.
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