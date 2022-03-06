В Калужской области обнаружили три минометные мины

В Калужской области обнаружены три минометные мины времен Великой Отечественной войны. В воскресенье, 6 марта, об этом сообщили в ГУ МЧС.

Старые снаряды обезвредили в районе деревни Большие Козлы Перемышльского района.

Никто из людей не пострадал.

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