Главная Новости Общество
История Калуги COVID-19 Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

7 марта в Полотняном Заводе по указу Петра I начали строить парусную фабрику

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.03.2022 07:50 2 422
7 марта в Полотняном Заводе по указу Петра I начали строить парусную фабрику

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 марта. 

1718 – начало строительства парусной фабрики купца Карамышева по указу Петра I в Полотняном Заводе. Позже совладельцами стали А.Гончаров и Г.Щепочкин.

1891- в отчете, опубликованном в губернских ведомостях отмечено, что в 1889/90 учебном году в 271 церковно-приходской школе обучалось 77378 мальчиков и 75461 девочка. Училищный совет возглавлял ректор Лужецкий.

1862 – в селе Спасское Ярославской губернии родился князь Сергей Дмитриевич Урусов (7(19).03.1862-05.11.1937). Юрист, государственный и общественный деятель С,Д.Урусов с 1885 года жил в имении в селе Росва Перемышльского уезда. В 1886 году собранием дворян Перемышля он был избран кандидатом губернского предводителя дворянства, в 1890 - секретарем, а вскоре и главой губернской земской управы. В 1906 году калужане избрали его депутатом I Государственной Думы. Умер в Москве. Почетный гражданин города Перемышля. В Калуге на здании бывшей губернской управы (ул. Герцена, 2) в 2007 году установлена мемориальная доска в память о С.Д. Урусове.

1854 - в Калуге родился Алексей Петрович Соколов (7.03.1854-1928). В 1873 году будущий ученый-физик, педагог А.П.Соколов окончил Калужскую гимназию с золотой медалью. Один из основателей Физического института при Московском университете, основоположник первой в России радиологической лаборатории по изучению веществ, содержащих радиоактивные элементы. Основные труды Соколова посвящены вопросам радиоактивности Земли.

1917 – 7 – 9.03 - создание народной милиции. В Калуге численность ее 120 чел. с жалованием 3 руб.50 коп. в сутки. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.03.2022 07:50 2 422
Тэги: история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Рассылка в Дискорде с помощью бота
Оборудование для моек самообслуживания
Дешевые авиабилеты онлайн: как правильно выбрать?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru