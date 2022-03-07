7 марта в Полотняном Заводе по указу Петра I начали строить парусную фабрику

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 марта.

1718 – начало строительства парусной фабрики купца Карамышева по указу Петра I в Полотняном Заводе. Позже совладельцами стали А.Гончаров и Г.Щепочкин.

1891- в отчете, опубликованном в губернских ведомостях отмечено, что в 1889/90 учебном году в 271 церковно-приходской школе обучалось 77378 мальчиков и 75461 девочка. Училищный совет возглавлял ректор Лужецкий.

1862 – в селе Спасское Ярославской губернии родился князь Сергей Дмитриевич Урусов (7(19).03.1862-05.11.1937). Юрист, государственный и общественный деятель С,Д.Урусов с 1885 года жил в имении в селе Росва Перемышльского уезда. В 1886 году собранием дворян Перемышля он был избран кандидатом губернского предводителя дворянства, в 1890 - секретарем, а вскоре и главой губернской земской управы. В 1906 году калужане избрали его депутатом I Государственной Думы. Умер в Москве. Почетный гражданин города Перемышля. В Калуге на здании бывшей губернской управы (ул. Герцена, 2) в 2007 году установлена мемориальная доска в память о С.Д. Урусове.

1854 - в Калуге родился Алексей Петрович Соколов (7.03.1854-1928). В 1873 году будущий ученый-физик, педагог А.П.Соколов окончил Калужскую гимназию с золотой медалью. Один из основателей Физического института при Московском университете, основоположник первой в России радиологической лаборатории по изучению веществ, содержащих радиоактивные элементы. Основные труды Соколова посвящены вопросам радиоактивности Земли.

1917 – 7 – 9.03 - создание народной милиции. В Калуге численность ее 120 чел. с жалованием 3 руб.50 коп. в сутки. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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