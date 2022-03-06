6 марта в Калуге начали готовиться к 100-летию Циолковского

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 марта.

1842 – в городе Иркутске родился Иван Иванович Моллесон (6.03(22.02).1842-18.12.1920). Первый российский санитарный врач, основатель земской санитарии, автор около трехсот научных трудов. Среди них «Земская медицина», «Очерк организации и распределения земской врачебной помощи в Калужской губернии», «Краткий очерк рождаемости и смертности православного населения в Калужской губернии в трехлетие 1901, 1902 и 1903 гг.» и другие. В 1880-е годы – организатор губернских съездов земских врачей России. В 1906-1911 годах Моллесон возглавлял санитарное бюро Калужского земства.

1843 – калужский губернатор Н.В.Жуковский направил Николаю I ведомость-отчет о фабриках, ярмарках и судоходстве. Более всего в Калуге кожевенных фабрик (15). В Тарусе – одна миткальная… Две пристани – в Калуге и Плетеневке. Судов на Оке – 2718, на Угре – 8.

1843 – «После продолжительной оттепели Ока вскрылась так, что вместо … катания на ледяных горках… можно было сделать катание на лодках… Поля обнажены совершенно, и на них уже показывается зелень». (Губернские ведомости)

1917 - Губернским комиссаром Временного правительства назначен председатель губернской земской управы Д.Н.Челищев. Телеграммы и нарочные из Перемышля, Медыни, Тарусы, Козельска и Жиздры сообщают об образовании уездных общественных комитетов и избрании уездных комиссаров Временного правительства. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1956 – приказ министерства культуры СССР №128 «О мероприятиях по проведению подготовки к юбилею Циолковского в связи со 100-летием со дня рождения» наметил установку памятника в Калуге, создание двух фильмов, реставрацию Дома-музея.

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