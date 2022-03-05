В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 40,4%

В Калужской области за последнюю неделю зафиксировано 7327 случаев ОРВИ. Это на 40,4% меньше, чем за предыдущий семидневный период. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости стал на 34,2% ниже порогового значения.

Число пациентов снижается во всех возрастных группах, кроме дошкольников.

В Калуге недельное количество заболевших ОРВИ уменьшилось на 45,2%.

В больницы попали 23 человека.

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