В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 40,4%
В Калужской области за последнюю неделю зафиксировано 7327 случаев ОРВИ. Это на 40,4% меньше, чем за предыдущий семидневный период. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости стал на 34,2% ниже порогового значения.
Число пациентов снижается во всех возрастных группах, кроме дошкольников.
В Калуге недельное количество заболевших ОРВИ уменьшилось на 45,2%.
В больницы попали 23 человека.
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