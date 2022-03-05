В Калужской области отменили ограничения на работу для жителей старше 60 лет

В субботу, 5 марта, власти Калужской области внесли очередные изменения в коронавирусное постановление №200, принятое еще в марте 2020 года. Губернатор Владислав ШАПША подписал документ, который отменил ограничения на работу для жителей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Ранее таких сотрудников в связи с ростом заболеваемости ковидом было рекомендовано переводить на удаленный режим работы. Теперь такая норма отменена.

Также в постановление №200 внесли технические правки: убрали рекомендации по посещению избирательных участков осенью 2021 года и пункт, запрещающий детям посещать торговые и развлекательные центры без родителей, действовавший до 28 февраля.

Полный текст постановления правительства Калужской области №154 от 05.03.2022:

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