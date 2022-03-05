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Владислав Шапша встретился с праправнучкой городского головы Калуги Ивана Ципулина

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 05.03.2022 12:17 0 52
Владислав Шапша встретился с праправнучкой городского головы Калуги Ивана Ципулина

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с праправнучкой Ивана Козьмича Ципулина – Городского Головы Калуги, который пребывал на этом посту с 1885 по 1901 годы – Мариной Николаевной Зубовой. 

Глава региона и Марина Николаевна обсудили вопросы восстановления Дома Ципулина, который в настоящее время является объектом культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Ципулина, кон. XIX в., нач. ХХ в.».

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал, что уже сделано для подготовки к реставрационным работам. Он отметил, что дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Жителей расселили в марте 2021 года. Дом находится под охраной. В настоящее время ведется работа по переводу жилых помещений в нежилые. В течение 2-3 месяцев она завершится. 

По словам городского головы, ближайшая задача – разработать документацию по сохранению объекта культурного наследия. Прорабатываются различные механизмы восстановления Дома Ципулина, предусматривающие как бюджетное финансирование, так и средства инвесторов. 

- В городе есть практика, когда калужские купцы сами восстанавливают объект культурного наследия за свои деньги, - пояснил Денисов. - У нас уже порядка десяти объектов культурного наследия, например, дом Толмачевых и дом Билибиных, восстановлены за счет средств купцов уже нынешних, состоятельных людей, которые имеют возможность восстановить дома. Городские власти рассматривают оба варианта для реставрации: либо это будут прямые бюджетные инвестиции, либо средства из внебюджетных источников.

Губернатор поручил городскому голове оказывать всестороннюю поддержку Марине Николаевне не только по восстановлению дома Ципулина, но и в бытовых личных вопросах. 

Зубова поблагодарила Владислава Шапшу за организацию работ по реставрации Танеевского зала. 

- Без корней не будет будущего, если мы не будем помнить, что люди до нас тоже жили, что они много делали, - пояснила она. 

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 05.03.2022 12:17 0 52
Тэги: область
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