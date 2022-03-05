В Калужской области 238 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 238 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за месяц. Общее количество заболевших выросло до 96 704, сообщили в субботу, 5 марта, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1365.

Госпитализированы за сутки 32 человека.

Выздоровели еще 522 пациента. Всего с болезнью справился 75 864 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 616 634 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 86 769 случаев коронавируса. За весь период - 16 861 793. Госпитализированы за сутки – 9295. Выписаны – 155 725, за весь период – 14 418 916. За последние сутки в стране от ковида умерли 750 человек, за все время – 355 537.

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