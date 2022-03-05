В Калуге три человека оштрафованы за пикеты на улице Кирова

В Калуге районный суд оштрафовал на 20-25 тысяч рублей трех человек, которые вышли на пикет с плакатами 24 февраля. В субботу, 5 марта, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Как установил суд, калужане вышли к кинотеатру «Центральный» на улице Кирова, не уведомив о проведении мероприятия городскую управу.

Между пикетирующими расстояние было меньше 20 метров, что также признано нарушением законодательства.

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