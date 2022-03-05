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Сделать желанный подарок женщине не так уж сложно

Опубликовано: 05.03.2022 11:52 0 217
Сделать желанный подарок женщине не так уж сложно

Расслабиться, взбодриться, получить новые эмоции, проработать зажимы - в теплых руках таечек и приятной аутентичной атмосфере...

Для всех возрастов и вкусов. Подруге, любимой, жене, сестре, маме, коллеге - беспроигрышный подарок тайский массаж.

До 8 марта включительно весенние скидки на все подарочные сертификаты!

• 10% на все услуги продолжительностью 30 и 45 минут
Например, для коллеги - массаж спины или ног 30 минут будет стоить 1485 рублей.

15% на все услуги продолжительностью от 1 часа
Например, для подруги или сестры расслабляющий массаж 1 час будет стоить 2800 рублей.
Для очень любимой жены или мамы СПА «Шоколадное удовольствие 2 часа» будет стоить 5600 рублей.

20% на пакеты услуг от 10 часов
Например, для всей семьи или небольшого коллектива - при покупке от 10 часов, стоимость 1 часа составит 2640 рублей.

25% на пакеты услуг от 20 часов
Например, для большой компании подружек или большого коллектива - при покупке от 20 часов, стоимость 1 часа составит 2475 рублей.

Срок действия акции со 2 марта по 8 марта 2022 г. включительно.

Всю предпраздничную неделю стоимость часа останется прежней, без повышения прайса.

www.instagram.com/p/Cal9UO4sGhI

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Опубликовано: 05.03.2022 11:52 0 217
Тэги: рeклама
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