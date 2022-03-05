В Калужской области назвали меры поддержки бизнеса в условиях санкций

В субботу, 5 марта, в Калуге состоится внеочередное заседание сессии Законодательного собрания Калужской области.

Депутаты рассмотрят законопроекты, направленные на поддержку бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Мы предложили первый пакет мер поддержки экономики. И внесли на рассмотрение депутатов, - сообщил глава региона.

Вот что предлагается ввести для калужского бизнеса:

отмена требований регионального законодательства для применения налоговых льгот, предоставляемых инвесторам;

снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения для отдельных категорий бизнеса;

отмена арендных платежей за использование предпринимателями регионального имущества.

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