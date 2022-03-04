Губернатор Калужской области объявил об уходе из Facebook

В пятницу, 4 марта, Роскомнадзор заблокировал доступ к социальной сети Facebook на территории России. Губернатор Калужской области Владислав ШАПША после этого сообщил, что больше не будет размещать там свои публикации.

- Я приостанавливаю размещение постов в своем аккаунте в этой соцсети, - написал глава региона на своих других страницах.

Как пояснили в Роскомнадзоре, Facebook заблокирован в ответ на ограничения, введенные по отношению к некоторым российским СМИ. По информации РКН, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ. В последние дни там были заблокированы «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру» и «Газета.ру».

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