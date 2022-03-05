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5 марта калужская филармония открылась после реконструкции

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.03.2022 07:50 0 101
5 марта калужская филармония открылась после реконструкции

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 марта.

1836 – Никита Кузьмич Омельяненко избирается калужским губернским предводителем дворянства, которым и состоял до 17 января 1842 г. С 5 марта по 6 июля 1916 г. последовал всплеск прошений граждан о переводе их из православной веры в старообрядчество.

1917 –  в Калуге умер Никонор Иванович Васильев (1832-1917), врач, меценат. Его коллекция картин легла в основу создания Художественного музея в Калуге в 1918 году.

1937 – вышло постановление ВЦИК «О переименовании Бухаринского района Западной области в Дзержинский район с административным центром - город Кондрово».

 1942 – советские войска под командованием генерала Ф.Д.Захарова (133-я стрелковая дивизия) и П.М.Акимочкина (34-я стрелковая бригада) освободили город Юхнов от гитлеровских захватчиков. Начало оккупации - 5 октября 1941 года.

2004 – после серьезной реконструкции открылось современное здание Калужской областной филармонии. История филармонии начиналась в 1944 году созданием Калужского областного концертно-эстрадного бюро, которое в 1957 году было переименовано в Калужскую областную филармонию. Долгое время художественным руководителем филармонии была Татьяна Васильевна Тришина, заслуженный работник культуры России.

2009 – планетарий Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского принял посетителей после реконструкции. Установка новой техники и аппаратов сделала Калужский планетарий еще более уникальным. Впервые планетарий в Калуге был открыт 3 октября 1967 года.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.03.2022 07:50 0 101
Тэги: история калуги этот день в истории
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