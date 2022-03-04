Владислав Шапша поздравил с Международным женским днём многодетных матерей

В пятницу, 4 марта, в Калуге губернатор Калужской области Владислав ШАПША поздравил многодетных женщин из всех муниципалитетов области с наступающим Международным женским днём 8 Марта.

В праздничном мероприятии также приняли участие министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов и его заместитель – начальник управления по опеке и попечительству, демографической и социальной политике Елена Алексеева.

Владислав Шапша отметил, что такие встречи особенно трогательны. Его родители тоже росли в многодетных семьях. По мнению губернатора, быть мамой – это самое высокое предназначение женщины, а для многодетных мам это ещё и тяжёлая работа.

В ходе разговора они обсудили необходимость создания условий для закрепления педиатров в районных поликлиниках, создания необходимой инфраструктуры в поселениях, где выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Владислав Шапша согласился с необходимостью принятия дополнительных мер соцподдержки, в том числе для приобретения вместительного автотранспорта для больших семей. Он также поддержал предложение организовать доставку сельских ребят для занятий в кружках и спортивных секциях.

- Уверен, что в ваших семьях вырастут великие ученые, талантливые писатели и просто хорошие люди, – подчеркнул глава региона.

В завершение встречи Владислав Шапша вручил женщинам цветы и памятные подарки.

Ранее мы рассказывали, что торжественное мероприятие по случаю 8 Марта прошло в концертном зале. Там губернатор вручил награды женщинам региона.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!