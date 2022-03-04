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Владислав Шапша поздравил женщин Калужской области с наступающим праздником 8 Марта

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.03.2022 16:43 0 310
Владислав Шапша поздравил женщин Калужской области с наступающим праздником 8 Марта

В пятницу, 4 марта, в концертном зале Калужской областной филармонии губернатор области Владислав ШАПША принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта.

На торжество пригласили представительниц социальной сферы, органов власти, средств массовой информации и общественных объединений.

Владислав Шапша, поздравляя женщин, отметил, что самое главное в жизни связано с ними – семья, любовь, дети. Губернатор подчеркнул, что именно женщины умеют по-настоящему сопереживать и поддерживать. 

По словам Шапши, это особенно важно в нынешней политической ситуации. 

- Я знаю, что это всегда очень тяжело – переживать за своих родных и близких, за тех, кто в сердце, но ребята, выполняют свой долг для того, чтобы мы с вами дальше жили спокойно, чтобы был мир, - заявил губернатор. - Я хочу, чтобы всегда на ваших лицах была улыбка, чтобы мы дарили вам только радость. Все у нас будет хорошо.

Глава региона вручил государственные и областные награды. 

Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» была удостоена директор спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги Надежда Ульяшина. 

Почетное звание «Заслуженный работник образования Калужской области» получила учитель математики калужского лицея № 36 Ирина Стоян. 

Медалью Калужской области «За медицинскую доблесть» отмечена заведующая аптекой готовых лекарственных форм городской клинической больницы № 2 «Сосновая роща» Любовь Рубанова.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.03.2022 16:43 0 310
Тэги: общество область
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