Шапша попросил проявлять гражданскую активность в борьбе с экстремизмом

В пятницу, 4 марта, в Калуге губернатор Владислав ШАПША провел заседание областной антитеррористической комиссии. Участники обсудили противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере, среди молодежи и трудовых мигрантов.

Для профилактики губернатор предложил активнее вовлекать несовершеннолетних в общественно полезную деятельность: общественные объединения, самоуправление, добровольчество, программы профориентации и предпринимательские инициативы.

Как отметил глава региона, нужно и дальше выявлять и пресекать факты распространения деструктивной информации в интернете. Шапша считает, что важно совершенствовать обмен опытом в этой сфере, представлять лучшие технологии по формированию у детей и молодежи активной гражданской позиции, масштабировать практики по духовно-нравственному и патриотическому развитию учащихся.

- Здесь широкое поле деятельности для всех участников профилактической работы, - заявил губернатор. - Прошу вести ее последовательно и скоординировано.

При обсуждении проблемы мигрантов Владислав Шапша отметил, что всплеск числа приезжих из других, прежде всего мусульманских государств, несет в себе риски роста социальной напряженности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, повышения уровня террористических проявлений.

По его словам, молодые мигранты из Центрально-Азиатского региона далеки от наших национальных традиций. Зачастую не владеют русским языком. Как правило, не стремятся работать законно, легко вовлекаются в криминальную деятельность.

- Необходимо активизировать выявление участников запрещенных в нашей стране организаций, - подчеркнул Шапша. - Ужесточить позицию в отношении тех, кто не желает адаптироваться и интегрироваться в наше правовое и культурное пространство. Обязательно добиваться депортации тех лиц, кто совершил правонарушения, занимается распространением идеологии экстремизма и терроризма. На это прямо указал президент нашей страны. И мы должны следовать его решениям. Интересы своих жителей для нас важнее. В борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма важна гражданская активность и солидарность общества. Противостоять террору можно только сообща. В этом залог сохранения безопасности и путь к развитию региона и страны.

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