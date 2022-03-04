В Калужской области отменили социальную дистанцию на развлекательных мероприятиях

В Калужской области отменили требование соблюдать социальную дистанцию в полтора метра на развлекательных мероприятиях. Соответствующие постановление правительства №152 в пятницу, 4 марта, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Также организаторам подобных мероприятий не требуется ограничивать число участников.

Ограничения из-за коронавируса действовали с октября прошлого года.

Полный текст постановления правительства Калужской области №152:

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!