В Калужской области отменили социальную дистанцию на развлекательных мероприятиях
В Калужской области отменили требование соблюдать социальную дистанцию в полтора метра на развлекательных мероприятиях. Соответствующие постановление правительства №152 в пятницу, 4 марта, подписал губернатор Владислав ШАПША.
Также организаторам подобных мероприятий не требуется ограничивать число участников.
Ограничения из-за коронавируса действовали с октября прошлого года.
Полный текст постановления правительства Калужской области №152:
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