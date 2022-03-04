Владислав Шапша заявил о необходимости мобилизовать внутренние ресурсы

В пятницу, 4 марта, в Калуге в региональной Торгово-промышленной палате губернатор Владислав ШАПША принял участие в бизнес-завтраке с представителями деловых кругов.

Заместитель губернатора Владимир ПОПОВ сообщил, что сейчас проводится мониторинг проблем, с которыми сталкиваются предприятия из-за введения санкций.

- Мы работаем во взаимодействии с федеральными органами власти, - подчеркнул Попов. - При этом готовим и региональные меры поддержки для промышленных предприятий и субъектов МСП. В целом, что касается федеральных мер поддержки, первый пакет должен выйти 10 марта, следующий – до конца марта.

Президент региональной Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова рассказала, что ведутся поиски новых контактов. Прорабатываются варианты взаимодействия с Турцией, Китаем и странами Северной Африки.

- Если есть запросы по партнерству в рамках других регионов, а также вопросы рассмотрения внешних рынков для формирования пула поставщиков или рынков сбыта, мы готовы оказать помощь по этим направлениям, - сказала она предпринимателям.

- События последних дней заставляют очень серьезно мобилизовать наши внутренние ресурсы, - заявил в свою очередь Владислав Шапша. - На уровне Правительства России ведется огромная работа по предложениям мер поддержки, прежде всего промышленности и жителей страны. Нам важно сохранить устойчивость экономики Калужской области. Серьезный задел есть. Есть запас ресурсов в бюджете для выполнения всех своих социальных обязательств и поддержке людей в этой ситуации.

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