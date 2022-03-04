В Калужской области 369 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 369 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 96 466, сообщили в пятницу, 4 марта, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1364.

Госпитализированы за сутки 72 человека.

Выздоровели еще 540 пациентов. Всего с болезнью справился 75 342 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 616 634 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 89 174 случая коронавируса. За весь период - 16 775 024. Госпитализированы за сутки – 9849. Выписаны – 160 507, за весь период – 14 263 191. За последние сутки в стране от ковида умерли 776 человек, за все время – 354 787.

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