В Калужской области за неделю подорожали молоко, яйца, помидоры и капуста

В Калужской области за неделю, с 25 февраля по 3 марта, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу сообщили в правительстве региона.

Там заявили, что подорожали некоторые бакалейные товары, молоко, яйца, свежие помидоры и капуста. Точные значения не называются. Единственное исключение – правительство сообщило, что на 4,2% подорожала вермишель.

В Калуге среди соседних областных центров наблюдаются минимальные цены на кур, вареную колбасу, мясные и овощные консервы для детского питания, маргарин, соль, пшеничные хлебобулочные изделия, гречку и бананы. Максимальные – на сосиски, сардельки, молоко, сыры, лук и свежие огурцы.

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