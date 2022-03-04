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Глава городского самоуправления Калуги вручил медали ветеранам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2022 09:26 0 267
Глава городского самоуправления Калуги вручил медали ветеранам

3 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил медали «80 лет освобождения Калуги» ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и малолетним узникам концлагерей.

- Все мы в неоплатном долгу перед вами, – обратился к награждённым Юрий Моисеев. – Не только за ваши боевые и трудовые подвиги в годы войны, стойкость и отвагу, но и за активную жизненную позицию. Сегодня вы работаете в советах ветеранов, доносите до подрастающего поколения правду о Великой Победе нашего народа, даёте правильные нравственные ориентиры молодёжи. 

Ветераны, в свою очередь поблагодарили Главу городского самоуправления за внимание и заботу.

- Это наш долг и святая обязанность, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Пока жива связь поколений, наша страна будет единой и сильной державой. Ваш богатый жизненный опыт необходим для правильного воспитания молодого поколения. Сегодня я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и долголетия, мирного неба над головой. Вы как никто знаете, насколько это важно!

Среди награжденных – Виктор Андреевич Васенков. В 1941 году ему исполнилось 14 лет, вместе с отцом его вывезли из Людиново и отправили в эвакуацию. Отца вскоре призвали в армию, а Виктор вернулся домой, где вошёл в состав ремонтной бригады, которая шла за фронтом, собирая оружие и технику. Затем он попал саперный взвод, в состав которого входили в основном ребята 14-15 лет.

- Я прошёл курсы, получил специальность «подрывник». Это был взвод минёров, разведчики шли с миноискателями, мы – за ними. В основном находили противотанковые мины, – рассказал ветеран.

- Я жила в Бабынинском районе, когда началась война, мне было 10 лет, – рассказала Зинаида Ивановна Дуева. – Наши отцы и братья сражались на фронте, а мы трудились в тылу, пахали землю, убирали зерно, снабжали наши войска продовольствием. Лошадей не было, поэтому бороны тянули сами, вместе по 4 – 5 человек. Мы жили не для себя, мы отдавали всё для фронта, всё для Победы!

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2022 09:26 0 267
Тэги: городская дума
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