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4 марта в Калуге отмечали 100 лет со смерти Гоголя

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.03.2022 07:50 1 375
4 марта в Калуге отмечали 100 лет со смерти Гоголя

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 марта. 

4.03(20.02).1822 – в селе Спас-Волженское Вяземского уезда Смоленской губернии родился Лев Александрович Кавелин (1822-1891), архимандрит Леонид, ученый богослов, историк, краевед, автор исследования по истории церквей и монастырей Калужской губернии, биографий первых русских цариц, родоначальниц династии Романовых – уроженок Калужской земли. Детские годы Л.А.Кавелина прошли в имении отца - сельце Грива Козельского уезда, в нескольких верстах от Оптиной Пустыни.

4(16).03.1870 – скончался Николай Михайлович Смирнов, бывший калужским губернатором с 13.06.1845 по 14.03.1851

4-12 марта 1876 – стачка рабочих Мышегского чугуноплавильного завода помещицы Хрущевой в Тарусском уезде вследствие введения новых, более тяжелых условий найма.

1952 - в стране и в Калуге официально отмечено столетие со дня смерти Н.В. Гоголя. Калужский горсовет присвоил имя писателя библиотеке N 2, переименовал сквер бр.Радиловых в Гоголевский сквер (ныне не существует). В парке им. Циолковского к обелиску на месте "домика Гоголя" прикреплена мемориальная доска. Облдрамтеатр в очередной раз поставил "Ревизора". (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1997 – калужскому музучилищу присвоено имя композиторы Сергея Ивановича Танеева. Он был шефом-благотворителем местной музыкальной школы.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.03.2022 07:50 1 375
Тэги: история калуги этот день в истории
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