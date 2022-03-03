Владислав Шапша предложил вместо канатной дороги построить поликлинику на Правобережье в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в четверг, 3 марта, предложил вместо канатной дороги через Оку построить поликлинику на Правобережье в Калуге. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

- Продолжаю работать в Москве с коллегами из Министерства строительства и ЖКХ РФ. Постоянно на связи с членами калужского правительства, - сообщил он. - Перебрали разные варианты, куда можно перенаправить деньги инфраструктурного кредита под канатную дорогу в Калуге. Считаю, что самое правильное решение – это строительство поликлиники на Правобережье. Буду предлагать этот вариант.

Напомним, поликлинику на Правом берегу обещают построить уже много лет. По последней информации, ее планировалось возвести в 2024 году.

Об отказе от строительства канатной дороги стало известно ранее 3 марта.

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