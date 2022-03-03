В Калужской области 336 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 336 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за месяц. Общее количество заболевших выросло до 96 097, сообщили в четверг, 3 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1363.

Госпитализированы за сутки 72 человека.

Выздоровели еще 506 пациентов. Всего с болезнью справился 74 802 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 616 634 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 93 026 случаев коронавируса. За весь период - 16 685 850. Госпитализированы за сутки – 10 620. Выписаны – 170 689, за весь период – 14 102 684. За последние сутки в стране от ковида умер 781 человек, за все время – 354 011.

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