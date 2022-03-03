3 марта умер калужский губернатор Константин Жуков

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня сразу за три дня – 1-3 марта.

1 марта

1777 - 1.03(18.02) – вышел Указ императрицы Екатерины II о переименовании уездного центра Рупосово Смоленского наместничества в город Юхнов. 10 октября 1780 года городу Указом был пожалован герб. Окончательный вид гербов смоленских городов был принят в 1857 году. В декабре 1796 года Юхнов становится уездным городом. 1 октября 1929 года образован Юхновский район, тогда он вошел в состав Сухиничского округа Западной области.

1905 – родился Константин Иванович Романов (1905 – 1973). Константин Иванович был первым секретарем Думиничского райкома ВКП(б) (1939-1941), затем секретарем подпольного райкома ВКП(б) и комиссаром Думиничского партизанского отряда «За Родину» (с октября 1941 по апрель 1942 гг.). Кавалер многих отечественных наград.

1917 - 1-го числа в Калуге получено сообщение об отречении Николая II от престола. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1919 - в поселке Кошели Новгородской области родился Борис Петрович Гущин (1919 – 1991). Герой Советского Союза (18.09.1943), штурман авиации дальнего действия, капитан Б.П.Гущин с 1924 года жил в Кондрово Медынского уезда (ныне Дзержинский р-н). После войны он продолжал служить в армии, а уйдя в отставку переехал в город Гомель.

1930 – вышел первый номер Сухиничской районной газеты "За коммуну", с 30 апреля 1962 года - "Организатор".

2 марта

1893 – в Петербурге умер Виктор Антонович Арцимович, бывший калужский губернатор. На венке, возложенном к его могиле от коллег-сенаторов, было написано: «Человеколюбивому стражу закона».

1917 - совещание гласных городской думы избирает временный комитет, отправляющий приветственную телеграмму Временному правительству. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1924 - в селе Юрьево Сухиничского уезда был установлен первый в Калужской губернии памятник Владимиру Ильичу Ленину.

3 марта

3(19.02)1870 - основана Калужская губернская организация «Красный крест». В 1887 году открылась губернская больница имени Красного креста. В 1989 г. здесь был создан музей Красного креста.

1898 - была открыта бесплатная читальня для служащих, мастеровых и рабочих при заводском училище Мышегского завода Тарусского уезда.

1901 – скончался Константин Николаевич Жуков (19.03.1840 – 9.03.1901), с 7.01.1883 по 10.12.1887 он был калужским губернатором.

1917 - 3-го - арест некоторых военных, жандармских и полицейских чинов. Губернатор Ченыкаев является в городскую думу и официально слагает с себя служебные полномочия. Освобождение по амнистии 6 политических и 30 административно арестованных. Тюремное начальство дает подписку служить Временному правительству. Временно управлять губернией назначен управляющий казенной палатой Мейнгард. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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