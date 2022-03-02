В Калужской области 400 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 400 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 95 761, сообщили в среду, 2 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1361.

Госпитализированы за сутки 33 человека.

Выздоровели еще 507 пациентов. Всего с болезнью справился 74 296 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 616 634 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 97 455 случаев коронавируса. За весь период - 16 592 824. Госпитализированы за сутки – 11 754. Выписаны – 183 530, за весь период – 13 931 995. За последние сутки в стране от ковида умерли 784 человека, за все время – 353 230.

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