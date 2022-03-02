В Калужской области 400 человек заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 400 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 95 761, сообщили в среду, 2 марта, в федеральном оперативном штабе.
Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1361.
Госпитализированы за сутки 33 человека.
Выздоровели еще 507 пациентов. Всего с болезнью справился 74 296 калужан.
Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 616 634 жителя Калужской области.
По всей России выявлены за сутки 97 455 случаев коронавируса. За весь период - 16 592 824. Госпитализированы за сутки – 11 754. Выписаны – 183 530, за весь период – 13 931 995. За последние сутки в стране от ковида умерли 784 человека, за все время – 353 230.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!