Из Калужской области выдворили 10 нелегалов из Средней Азии

Из Калужской области выдворили 10 нелегальных мигрантов. Семь человек улетели в Таджикистан, трое – в Узбекистан. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

По информации ведомства, иностранцы нарушили сроки пребывания в России или условия работы.

Узбеки улетели домой из Москвы, а таджики – из Калуги. В течение пяти лет им закрыт въезд в нашу страну.

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