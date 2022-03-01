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В Калуге из-за санкций сменят поставщиков материалов для кампуса Бауманки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2022 17:04 1 338
В Калуге из-за санкций сменят поставщиков материалов для кампуса Бауманки

Во вторник, 1 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочее совещание на строительной площадке кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э Баумана. 

- Введение против нашей страны санкций требует немедленного реагирования, - подчеркнул глава региона. - Нужно оперативно переориентироваться на новых поставщиков оборудования и материалов. В приоритете должны быть отечественные производители. И конечно, наши, калужские. Они среди поставщиков на стройке кампуса есть. В течение весны все корпуса строители планируют вывести под кровлю, закрыть контур, остеклить и сделать витражи. Так вот производитель витражей – калужский: производство находится в Малоярославецком районе.

Напомним, кампус Калужского филиала МГТУ им. Н.Э Баумана строится на Правобережье в районе деревни Пучково. Там планируется разместить учебные корпуса, общежития, спортивный зал и культурный центр. 

Генеральный подрядчик строительства – компания из Санкт-Петербурга. Сейчас на стройке трудятся 480 рабочих, в ближайшее время их число будет увеличено. Сдать кампус планируется в 2023 году.

По словам Владислава Шапши, кампус калужского филиала МГТУ им. Баумана – один из приоритетных объектов не только для нашего региона. В стране создается сеть современных студенческих городков мирового уровня. И наш кампус - один из первых.

Отметим, что в совещании также приняли участие председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин, президент технического университета Анатолий Александров, директор Калужского филиала МГТУ Андрей Царьков, заместители губернатора Константин Горобцов и Ольга Иванова, городской голова Калуги Дмитрий Денисов и руководители строительной подрядной организации.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2022 17:04 1 338
Тэги: общество область
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