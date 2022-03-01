Городской голова Калуги: «Дефицита в продуктах питания нет и не предвидится»

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ поручил подчиненным регулярно отслеживать наличие товаров в магазинах и вести мониторинг цен. Об этом он заявил во вторник, 1 марта.

- Сейчас в Калуге никакого дефицита в продуктах питания нет и не предвидится, - заявил глава администрации.

Он поручил управлению экономики при мониторинге уделять внимание продуктам первой необходимости, а также провести встречи с руководителями торговый сетей Калуги. От бизнесменов будут требовать своевременно наполнять полки и выставлять адекватные цены.

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