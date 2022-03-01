В Калужской области 379 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 379 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за месяц. Общее количество заболевших выросло до 95 361, сообщили во вторник, 1 марта, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1359.

Госпитализированы за сутки 37 человек.

Выздоровели еще 523 пациента. Всего с болезнью справился 73 789 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 616 634 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 97 333 случая коронавируса. За весь период - 16 495 369. Госпитализированы за сутки – 12 753. Выписаны – 172 813, за весь период – 13 748 465. За последние сутки в стране от ковида умерли 786 человек, за все время – 352 446.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!