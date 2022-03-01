В Калужской области отменили коронавирусные ограничения для ресторанов и кафе

В Калужской области сняли ограничения для заведений общественного питания на работу в ночное время. Соответствующее постановление правительства №136 в понедельник, 28 февраля, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Теперь рестораны и кафе могут принимать всех посетителей круглосуточно.

Ранее в октябре 2021 года заведениям запретили работать с 23:00. В декабре было введено послабление – ночью поесть и выпить стали пускать тех, у кого есть QR-код о вакцинации либо перенесенном коронавирусе.

Полный текст постановления правительства Калужской области №136 от 28.02.2022:

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!