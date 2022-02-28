В Калужской области начала работу Общественная палата шестого состава

В понедельник, 28 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в первом заседании Общественной палаты шестого состава.

В нее вошли ученые и предприниматели, работники образования, культуры, здравоохранения, журналисты, представители религиозных конфессий, ветеранских организаций, национальных объединений. В ходе заседания они выбрали нового председателя. Им стала директор средней общеобразовательной школы № 13 города Калуги Оксана Милованова. Были утверждены наименования и состав комиссий и рабочих групп.

В своем выступлении Владислав Шапша подчеркнул, что для всех жителей области очень важно, чтобы институты гражданского общества были представлены разными людьми, которые готовы делиться своим мнением.

Губернатор также впервые высказался о событиях на Украине.

- Для нас очень важно, чтобы голос каждого человека был услышан. Особенно сегодня, когда решением Президента Российской Федерации проводится специальная операция на Украине, - отметил глава региона.

Шапша считает, что в настоящее время российская армия, выполняя приказ главнокомандующего, защищает всех нас и интересы нашей страны:

- И та критика, которая сегодня вырывается у некоторых людей, в том числе, жителей нашего региона, в их адрес, на мой взгляд, так или иначе – предательство. Предательство тех, которые сегодня, не жалея своей жизни, идёт вперёд. Потом, когда всё завершится, можно говорить разные слова. А сейчас, когда люди отстаивают интересы страны с оружием в руках, никаких слов, кроме слов поддержки, быть не может. Я поддерживаю решение Президента и прошу всех вас поддержать тех солдат и офицеров, которым сегодня досталось очень серьёзное испытание.

Владислав Шапша также поблагодарил членов Общественной палаты за то, что они нашли возможность, силы и желание поучаствовать в работе важнейшего общественного органа области.

- Калужская область продолжает являться лидером в Российской Федерации по развитию экономики, и для нас очень важно, чтобы и гражданское общество у нас развивалось не менее динамичными темпами, - акцентировал губернатор.

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