Реализацию в Калужской области Национальной стратегии действий в интересах женщин обсудили в правительстве

В понедельник, 28 февраля, на заседании правительства, которое провел губернатор Владислав ШАПША, обсудили ход реализации в Калужской области Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы.

Идея создания такого документа была озвучена на Евразийском женском форуме в 2015 году. Главная ее цель – улучшить положение женщин в политической, экономической, социальной и культурных сферах.

- У себя в области мы реализуем программу, направленную на поддержку и развитие семьи, материнства, детства, - отметил Владислав Шапша. - Это в том числе региональный материнский капитал, материальная поддержка многодетных, малообеспеченных, молодых семей. Создаются условия для сохранения репродуктивного здоровья женщин, полноценного воспитания, образования детей.

Министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов рассказал о проведении профилактических медицинских осмотров женщин и о мероприятиях по сохранению репродуктивного здоровья. С 1 января 2022 года в области стартовал проект «Репродуктивное здоровье», основной цель которого является обеспечение устойчивого прироста численности населения.

По словам министра, в регионе также созданы условия для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. В прошлом году в службу занятости населения обратилось 3 903 женщины, занимающиеся воспитанием несовершеннолетних детей, из них 1937 были трудоустроены.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в октябре 2021 года был проведен конкурс «Мама – предприниматель», разработанный специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, состоящих на учете в органах службы занятости населения.

В приоритетных направлениях фундаментальных и прикладных наук присуждается Почетный знак им. Е.Р. Дашковой. В прошлом году данную награду получили аспирантки и студентки Обнинского института атомной энергетики, КГУ им. К.Э. Циолковского и КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

По данным МВД, на 10% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на бытовой почве.

Женщинам пожилого возраста оказывается содействие в посильной занятости.

- В этом году Национальная стратегия завершает свое действие, но я прошу всех продолжить работу в этом направлении, - сказал Владислав Шапша. - Это очень важная работа и по-человечески понятная. Хорошие результаты есть. Давайте сделаем ещё один шаг вперёд в этом направлении.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!