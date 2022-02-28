В Калужскую область прилетели первые скворцы

В Калужскую область начали возвращаться скворцы. Первых птиц в воскресенье, 27 февраля, в Перемышльском районе заметил начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Юрий ГАЛЧЕНКОВ.

- Как и в 2020, и в 2021 годах первые птицы прилетели в феврале, - рассказал специалист.

Ранее в феврале под Калугой уже заметили грачей и чаек.

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