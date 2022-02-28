В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 8,8%

В Калужской области за неделю, с 21 по 27 февраля, зафиксировано 12 293 случая ОРВИ. Это на 8,8% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения превышены на 48,8%.

В Калуге заболеваемость за неделю выросла – с 7195 случаев до 7393.

В больницы с ОРВИ попал 21 человек.

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