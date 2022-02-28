В Калужской области 394 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 394 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 94 982, сообщили в понедельник, 28 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1355.

Госпитализированы за сутки 102 человека.

Выздоровели еще 506 пациентов. Всего с болезнью справился 72 232 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 616 634 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 106 920 случаев коронавируса. За весь период - 16 398 036. Госпитализированы за сутки – 6382. Выписаны – 116 742, за весь период – 13 575 652. За последние сутки в стране от ковида умерли 733 человека, за все время – 351 660.

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