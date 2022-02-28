Калужское правительство заверило, что дефицита продуктов нет

В понедельник, 28 февраля, на еженедельном совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША подчеркнул важность недопущения роста цен на продовольственные товары первой необходимости, лекарства и топливо. Министр конкурентной политики Николай ВЛАДИМИРОВ сообщил, что дефицита продовольственных товаров сейчас нет. Также он заверил, что мониторинг цен будет проводиться ежедневно.

Запасы составляют, по данным руководителей розничных сетей, от одной до трех недель.

Цены на продукты в магазинах Калужской области будут мониторить ежедневно.

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