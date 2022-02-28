Авиарейс Калуга – Калининград отменен 28 февраля

В понедельник, 28 февраля, авиарейс Калуга – Калининград отменен. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Калуга».

Причины не называются, но можно предположить, что это связано с закрытием воздушного пространства стран Евросоюза для российских самолетов. Если раньше от Калуги до Калининграда было лететь около 1000 километров, то через Ленинградскую область и над нейтральными водами – 1800 километров.

Аэропорт «Калуга» пока не комментирует, будут ли в дальнейшем выполняться рейсы и как санкции повлияют на стоимость билетов.

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