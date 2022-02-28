В возрасте 59 лет в Калуге скончался бывший депутат городской Думы Сергей ПРОЙДИН. В понедельник, 28 февраля, об этом сообщила гордума.

Причины смерти не называются.

- Сергей Николаевич работал следователем городской и областной прокуратуры, неоднократно поощрялся за раскрытие особо тяжких преступлений, - отметили в Думе. - Позднее занимал пост коммерческого директора Калужского радиолампового завода, занимался бизнесом.

Пройдин избирался депутатом трижды – в 2005, 2010 и 2015 годах.

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