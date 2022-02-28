Калужский Минздрав призвал не закупаться лекарствами впрок

Министерство здравоохранения Калужской области утром в понедельник, 28 февраля, заявило, что резкого роста цен на лекарства из-за обвала курса рубля не ожидается.

- Множество слухов и фейков появляется об отсутствии стабильности в разных сферах внутри России. Доверяйте только проверенным официальным источникам, - подчеркнули в Минздраве. - Дефицит товаров жизненной необходимости невозможен. Например, в стране есть система регулирования цен на лекарственные препараты. 60% лекарств - отечественного производства.

По информации Минздрава, закупаться лекарствами впрок не нужно, поставки в аптеки и больницы осуществляются впрок.

- Государство регулирует цены на жизненно важные лекарства и следит за надбавками к ценам остальных препаратов, - заверили в региональном министерстве здравоохранения.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны объявили о введении санкций. Это резко ослабило рубль. По состоянию на утро 28 февраля доллар в крупных банках стоит около 120 рублей, хотя две недели назад было 75.

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