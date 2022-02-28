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28 февраля калужанка родила сына Петру I

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.02.2022 08:29 2 424
28 февраля калужанка родила сына Петру I

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 февраля. 

1690 – в селе Преображенском – подмосковной царской резиденции родился Алексей Петрович Романов, старший сын Петра I и его первой жены Евдокии Федоровны Лопухиной. Евдокия Федоровна, дочь боярина Федора Лопухина, родилась в Мещовском уезде. Последний русский царевич скончался 7 июля (26 июня) 1718 г. в Петропавловской крепости. Его мать, бабушка (Наталия Нарышкина) и прабабушка (Евдокия Стрешнева) – уроженки Калужского края.

1911 - «Директору Московского Археологического Института. Свидетельствуем Вам совершенное почтение, покорнейше просим Вас пожаловать 28 сего февраля в 2 часа дня в Калужское Дворянское собрание на торжественный акт Института по случаю открытия чтения лекций в г. Калуге по предметам институтского курса». Это приглашение было адресовано Александру Ивановичу Успенскому (1873–1938), создателю института, первому и бессменному его директору.

1917 – в деревне Черная Грязь Жуковского района родился Алексей Лукич Приказчиков (1917-1943). 1 мая 1943 г он был удостоен звания Героя Советского Союза. Командир эскадрильи летчиков-истребителей погиб 25 сентября 1943 года в бою в районе полуострова Таманский.

1926 – Людиновский тепловозостроительный завод посетил Председатель ВЦИК СССР Михаил Иванович Калинин.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.02.2022 08:29 2 424
Тэги: история калуги
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