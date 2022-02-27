В Калуге за неделю родились 65 детей

В Калуге в период с 21 по 26 февраля родились 65 детей. Среди них 27 девочек и 38 мальчиков, сообщили в воскресенье, 27 февраля, в городском управлении ЗАГС.

В нашем городе появились Добрыня, Игнат, Платон, Архип, Мелания и Святослав.

С 22 по 26 февраля в Калуге сыграли 86 свадеб.

C начала года родились 633 малыша и поженились 294 пары.

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