Калужский министр поздравил некоммерческие организации со Всемирным днем НКО

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег КАЛУГИН поздравил руководителей и членов некоммерческих организаций со Всемирным днем НКО. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

- Сегодня НКО являются надежными партнерами органов государственной власти в решении проблемных вопросов социального и общественно-политического развития нашего региона, - говорится в сообщении министра. - Готовность решать проблемы, инициативность и социальная ответственность стали характерными чертами «третьего сектора» Калужской области.

Калугин отметил, что результатом многолетней деятельности некоммерческих организаций является конкретная адресная помощь нуждающимся, семейное устройство сирот, программы профилактики заболеваний, духовной и нравственной защиты, поддержка здорового образа жизни, содействие юным талантам, просветительская и издательская деятельность.

- Желаю Вам счастья, благополучия, созидания, государственной и общественной поддержки, верных соратников и товарищей, осуществления самых заветных планов и замыслов, - написал министр.

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