В Калужской области 413 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 413 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 94 588, сообщили в воскресенье, 27 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1356.

Госпитализированы за сутки 48 человек.

Выздоровели еще 512 пациентов. Всего с болезнью справились 72 744 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 116 093 случая коронавируса. За весь период - 16 291 116. Госпитализированы за сутки – 7 742. Выписаны – 137 596, за весь период – 13 458 910. За последние сутки в стране от ковида умерли 769 человек, за все время – 350 927.

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