Прощание с Валерием Продувновым пройдет в Калуге 28 февраля

Как мы уже рассказывали, в Калуге в возрасте 65 лет скончался известный краевед, фотограф и журналист Валерий ПРОДУВНОВ.

Прощание с ним пройдет в понедельник, 28 февраля, в 9:20 утра в храме Василия Блаженного (ул. Герцена, д.15). Об этом сообщил наш коллега Михаил Борисов.

Ранее свои соболезнования выразили губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов.

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