В Калужской области 387 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 387 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 28 января. Общее количество заболевших выросло до 94 175, сообщили в субботу, 26 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1355.

Госпитализированы за сутки 102 человека.

Выздоровели еще 506 пациентов. Всего с болезнью справился 72 232 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 615 276 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 122 995 случаев коронавируса. За весь период - 16 175 023. Госпитализированы за сутки – 14 324. Выписаны – 181 343, за весь период – 13 321 314. За последние сутки в стране от ковида умерли 793 человека, за все время – 350 158.

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