27 февраля основана Калужская губернская земская больница

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 февраля.

27(15).02.1869 - основана Калужская губернская земская больница. Калужская губернская земская Управа приняла от Приказа общественного призрения "дела, имущество и заведения". Хлюстинские заведения также были переданы в ведение земства "вместе с больными и призреваемыми обоего пола".

С 27.02.1990 по август 1991 Сударенков Валерий Васильевич назначен первым секретарем Калужского Обкома КПСС, являлся членом ЦК КПСС. С этого поста он подал в отставку.

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