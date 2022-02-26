26 февраля скончался князь Оболенский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 февраля.

26.02–3.03.1907 в зале Калужского Духовного училища проходил Калужский общеепархиальный съезд.

1865 – скончался Евгений Петрович Оболенский (17(6).10.1796 – 10.03(26.02).1865), Биография князя Оболенского во многом похожа на жизненный путь других декабристов. Он происходил из знатной фамилии, был богатым наследником и имел самые радужные перспективы в построении карьеры. Однако наряду с единомышленниками по «Союзу благоденствия» решил избрать путь военного мятежа, чтобы в соответствии с республиканскими идеалами Россия «воспряла ото сна» и избавилась от оков самодержавия во имя прогресса и свободы.

Не обладая военным опытом и сознавая провальность мероприятия, оставшегося без ряда командиров, 29-летний поручик согласился возглавить восстание 14 декабря 1825 года. В ходе выступления Евгений неумышленно нанес штыковое ранение генералу Михаилу Милорадовичу.

Князя арестовали 15 декабря, а в июле 1826 года приговорили к вечной каторге с лишением титула и имущества. Спустя пару месяцев приговор был пересмотрен и срок наказания сокращен до 20 лет.

Последние годы жизни декабриста прошли в Калуге, где тот поселился после амнистии 1856 года. Оболенский продолжал заниматься общественной деятельностью и даже работал над проектом реформы об отмене крепостного права 1861 года.

Со второй просьбы Евгению Петровичу разрешили поселиться в Москве, но тот остался в Калуге, где и встретил кончину 26 февраля 1865 года. История умалчивает о причине смерти, однако известно, что похоронить себя скромный князь завещал среди простого люда. Его могила на Пятницком кладбище уцелела.

1897 – в Тарусе родился Михаил Григорьевич Ефремов (26(14).02.1897-19.04.1942). Во время Великой Отечественной войны командовал 21-й и 33-й армиями Центрального фронта, участник Московской и Вяземской операций и боев на территории современной Калужской области. Жизнь легендарного командарма трагически оборвалась под Юхновом 19 апреля 1942 года. Документальная история героического подвига воинов Западной группировки войск 33-й армии под командованием генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова в феврале-апреле 1942 года опубликована в материалах научной конференции «Российские рубежи…» (Калуга, 2015). Командарм похоронен на воинском кладбище в Вязьме. Звание Героя России присвоено 31 декабря 1996 года.

1952 - КРИТИКА СВЕРХУ - ЛЕКАРСТВО

Серьезные недостатки имеются в деятельности сельских культурно-просветительных учреждений Калужской области. В большинстве сел Мещовского района клубы и избы-читальни используются под склады и хранилища, а красные уголки ликвидированы. Колхозники месяцами не имеют возможности слушать лекции и доклады. Во многих населенных пунктах не организован показ кинокартин. Такое же положение можно наблюдать и в некоторых других районах области. Калужский обкома ВКП/б/ не принимает необходимых мер к улучшению культурного обслуживания сельского населения.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!