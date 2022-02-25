В Калужской области продлили запрет на массовые мероприятия в помещениях до 31 марта

В Калужской области до 31 марта продлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий в помещениях с участием более 50 человек. Соответствующее постановление правительства №133 в пятницу, 25 февраля, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Ранее на этой неделе, напомним, в нашем регионе разрешили проводить физкультурные, спортивные и культурные мероприятия без ограничения по количеству на открытом воздухе.

Масочный режим действует в Калужской области до 30 апреля.

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